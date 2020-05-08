Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Россия предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.

— Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и ведомствами проделана большая работа, — сказал генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин в интервью ТАСС. — Они подписаны председателем правительства и переданы в УЕФА.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. Соревнования должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.