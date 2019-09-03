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Роналду попытался поцеловать косички Санчеша

19:37
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в неловкую ситуацию на тренировке национальной команды, сообщает 433. 34-летний игрок «Ювентуса» подошел к хавбеку Ренату Санчешу, чтобы погладить и поцеловать его косички. Футболист «Лилля» в этот момент предпочел отбежать от Роналду.

Сборной Португалии в сентябре предстоят два матча отборочного турнира Евро-2020. 7-го числа португальцы едут в гости к Сербии, а 10-го — к Литве.

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