Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил готовность команды к матчу Евро-2020 против России.

— Мы очень рады, что вышли в финальную часть Евро, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Провели отбор почти идеально. Но нас ждет серьезная игра. Россия — очень хорошая команда, которая прогрессирует и будет очень серьезно настроена.

Я очень рад, что у нас такая конкуренция за места в основе. Это помогает нам развиваться. Я выбрал де Брейне, но это не значит, что я не доверяю Тилемансу. У нас отличная скамейка запасных.

Не будет Головина и Черышева? Зато выйдет Миранчук. Игра будет строиться вокруг Дзюбы.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира