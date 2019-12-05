Роберто Мартинес назвал сборную Италии фаворитом Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от финальной части предстоящего чемпионата Европы 2020 года и назвал Италию фаворитом турнира, сообщает Corriere dello Sport.

— Италия среди фаворитов на победу в Евро-2020, — приводит слова Мартинеса Corriere dello Sport. - Они выиграли все 10 отборочных игр всего через два года после пропуска чемпионата мира-2018.

Работа Роберто Манчини была исключительной. Но отборочные матчи — это одно, а финальный турнир — совсем другое. Если говорить в плане логистики, то нам будет тяжело, потому что мы играем в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Бельгийцы сыграют в группе B с Данией, Россией и Финляндией.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020