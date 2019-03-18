Роберто Манчини – о не вызове Балотелли: "Марио еще не в лучшем состоянии. Он может играть лучше"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями перед матчами отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Финляндией (23 марта) и Лихтенштейном ​(26 марта), сообщает официальный Твиттер национальной команды.

– К играм следует отнестись с особым подходом, они очень важны, эти матчи приведут нас к участию в Евро. Мои подопечные полны энтузиазма, они действительно хотят играть за Италию. Мы хотим доказать своим болельщикам это на поле.

Белотти? Он сильно прибавил и, безусловно, сможет вернуться в команду. Не стоит забывать, что еще будут вызываться новые игроки. Мне необходимо познакомиться с новыми лицами и оценить их.

В этой сборной полно универсалов, которые могут сыграть на нескольких позициях, для меня важна эта составляющая у футболистов. Игра с Финляндией будет первой и самой сложной. От команды требуется правильный подход к матчу. Италия будет атаковать и правильно обороняться при контратаках соперника.

Балотелли все еще не лучшем состоянии, но оно улучшается. Скажу вам так, я очень много жду от него в дальнейшем. Марио может играть еще лучше, – приводит слова Манчини Твиттер сборной Италии.

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