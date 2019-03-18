Роберто Манчини – о не вызове Балотелли: "Марио еще не в лучшем состоянии. Он может играть лучше"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями перед матчами отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Финляндией (23 марта) и Лихтенштейном (26 марта), сообщает официальный Твиттер национальной команды.
– К играм следует отнестись с особым подходом, они очень важны, эти матчи приведут нас к участию в Евро. Мои подопечные полны энтузиазма, они действительно хотят играть за Италию. Мы хотим доказать своим болельщикам это на поле.
Белотти? Он сильно прибавил и, безусловно, сможет вернуться в команду. Не стоит забывать, что еще будут вызываться новые игроки. Мне необходимо познакомиться с новыми лицами и оценить их.
В этой сборной полно универсалов, которые могут сыграть на нескольких позициях, для меня важна эта составляющая у футболистов. Игра с Финляндией будет первой и самой сложной. От команды требуется правильный подход к матчу. Италия будет атаковать и правильно обороняться при контратаках соперника.
Балотелли все еще не лучшем состоянии, но оно улучшается. Скажу вам так, я очень много жду от него в дальнейшем. Марио может играть еще лучше, – приводит слова Манчини Твиттер сборной Италии.
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🗣️ #Mancini: "#ItalyFinland is the first game which makes it the most difficult one. I want to see the right approach with a team that is positive and attacks but one that can also endure if needed."#VivoAzzurro #EuropeanQualifiers #Azzurri pic.twitter.com/IkyeCAi3yP– Italy (@azzurri) 18 марта 2019 г.