РФС признал факт спекуляции с билетами на матчи Евро-2020

РФС признал, что порядка 10 процентов промокодов для покупки билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России попало спекулянтам. Ранее «СЭ» провел расследование и выяснил, что большая часть билетов на матчи сборной России, которую распространял РФС через объединение «Наши парни», оказалась на черном рынке.

— К сожалению, билеты на матчи сборной, игры которой пользуются большой популярностью, всегда будут вызывать интерес спекулянтов. Изначально мы понимали, что они попытаются завладеть промокодами разными способами, поэтому постарались использовать различные варианты защиты, — ответили в пресс-службе РФС на запрос ТАСС. — Большая часть недобросовестных заявок была заблокирована. После изучения 116 тыс. заявок у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов — т. е. в районе 10 процентов — разными способами попали в руки перекупщиков.

Некоторые из них они реализовали, выкупив билеты. При этом абсолютное большинство билетов получили простые болельщики. Совместно с УЕФА мы продолжим работу по совершенствованию механизма распространения билетов.

Как спекулянты и хакеры забрали у фанатов билеты на Евро-2020. Расследование «СЭ»