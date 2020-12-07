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Названа дата принятия решения о допуске зрителей на матчи Евро-2020

12:45
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Решение о том, смогут ли болельщики находиться на трибунах во время матчей чемпионата Европы по футболу, будет принято 5 марта 2021 года, сообщает портал Welcome2020.

«Решение о том, по какому сценарию пройдет Евро, будет принято 5 марта 2021 года. Обсуждаются четыре сценария турнира: матчи при полной загрузке стадиона, от 50% до 100% зрителей, от 20% до 30% зрителей и матчи без зрителей», — говорится в материале портала.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА проведет турнир в 12 городах, включая Санкт-Петербург.

Дополнительная информация:

https://welcome2020.ru/tournament/21-vopros-otvet-o-evro/

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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