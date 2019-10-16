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Рамос посвятил Луису Энрике выход сборной Испании на Евро

16 октября 2019, 23:32
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Защитник сборной Испании Серхио Рамос посвятил выход национальной команды на чемпионат Европы-2020 бывшему главному тренеру Луису Энрике. В июне этого года он покинул свой пост по семейным обстоятельствам. В августе его 9-летняя дочь скончалась от рака костей.

— Это для вас, Луис, — подписал фото команды Рамос в сториз своего Instagram.

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