Рамос посвятил Луису Энрике выход сборной Испании на Евро

Защитник сборной Испании Серхио Рамос посвятил выход национальной команды на чемпионат Европы-2020 бывшему главному тренеру Луису Энрике. В июне этого года он покинул свой пост по семейным обстоятельствам. В августе его 9-летняя дочь скончалась от рака костей.

— Это для вас, Луис, — подписал фото команды Рамос в сториз своего Instagram.

Sergio Ramos dedicates Spain's Euro 2020 qualification to Luis Enrique:



«That's for you, Luis Enrique.» pic.twitter.com/G6mbSkejFv