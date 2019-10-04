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Пять игроков РПЛ вызваны в сборную Исландии

16:53
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Сборная Исландии опубликовала заявку на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Франции и Андорры. В сборную вызваны пять футболистов российских клубов: Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон (оба — ЦСКА), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Йон Гудни Фьолусон («Краснодар») и Видар Ерн Кьяртанссон («Рубин»), а также бывший игрок «Ростова» Сверрир Ингасон.

Вратари — Ханнес Хальдорссон («Валюр»), Рунар Алекс Рунарссон («Дижон», Франция), Огмундур Кристинссон («Ларисса», Кипр);

Защитники — Ари Фреюр Скуласон («Остенде», Бельгия), Хердур Магнуссон (ЦСКА, Россия), Рагнар Сигурдссон («Ростов», Россия), Кари Арнасон («Викингур»), Хьетур Херманнссон («Бреннбю», Дания), Сверрир Ингасон (ПАОК, Греция), Йон Гудни Фьолусон («Краснодар», Россия);

Полузащитники — Гудлаугур Виктор Пальссон («Дармштадт», Германия), Арон Эйнар Гуннарссон («Аль-Араби», Катар), Арнор Сигурдссон (ЦСКА, Россия), Эмиль Хальфредссон, Биркир Бьярнасон (оба — без клуба), Рунар Мар Сигурьонссон («Астана», Казахстан), Арнор Ингви Траустасон («Мальме», Швеция), Йоханн Берг Гвюдмундссон («Бернли», Англия), Самуэль Кари Фридьонссон («Валеренга», Норвегия);

Нападающие — Гильфи Сигурдссон («Эвертон», Англия), Альфред Финнбогасон («Аугсбург», Германия), Видар Кьяртанссон («Рубин», Россия), Кольбейнн Сигторссон (АИК, Швеция), Йон Дади Бьедварссон («Милуолл», Англия)..

С Францией Исландия сыграет 11 октября, с Андоррой — 14 октября, обе встречи северяне проведут дома.

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