Пять игроков РПЛ вызваны в сборную Исландии
Сборная Исландии опубликовала заявку на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Франции и Андорры. В сборную вызваны пять футболистов российских клубов: Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон (оба — ЦСКА), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Йон Гудни Фьолусон («Краснодар») и Видар Ерн Кьяртанссон («Рубин»), а также бывший игрок «Ростова» Сверрир Ингасон.
Вратари — Ханнес Хальдорссон («Валюр»), Рунар Алекс Рунарссон («Дижон», Франция), Огмундур Кристинссон («Ларисса», Кипр);
Защитники — Ари Фреюр Скуласон («Остенде», Бельгия), Хердур Магнуссон (ЦСКА, Россия), Рагнар Сигурдссон («Ростов», Россия), Кари Арнасон («Викингур»), Хьетур Херманнссон («Бреннбю», Дания), Сверрир Ингасон (ПАОК, Греция), Йон Гудни Фьолусон («Краснодар», Россия);
Полузащитники — Гудлаугур Виктор Пальссон («Дармштадт», Германия), Арон Эйнар Гуннарссон («Аль-Араби», Катар), Арнор Сигурдссон (ЦСКА, Россия), Эмиль Хальфредссон, Биркир Бьярнасон (оба — без клуба), Рунар Мар Сигурьонссон («Астана», Казахстан), Арнор Ингви Траустасон («Мальме», Швеция), Йоханн Берг Гвюдмундссон («Бернли», Англия), Самуэль Кари Фридьонссон («Валеренга», Норвегия);
Нападающие — Гильфи Сигурдссон («Эвертон», Англия), Альфред Финнбогасон («Аугсбург», Германия), Видар Кьяртанссон («Рубин», Россия), Кольбейнн Сигторссон (АИК, Швеция), Йон Дади Бьедварссон («Милуолл», Англия)..
С Францией Исландия сыграет 11 октября, с Андоррой — 14 октября, обе встречи северяне проведут дома.