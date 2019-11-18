Пукки обошел Дзюбу в гонке бомбардиров Евро-2020

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для форварда «Норвича» этот гол стал 10-м в отборе чемпионата Европы. По данному показателю он обошел капитана сборной России Артема Дзюбу (9 мячей).

Лидирует в гонке бомбардиров капитан сборной Англии Харри Кейн (12). По 11 мячей у израильтянина Эрана Захави и португальца Криштиану Роналду. 10 раз, помимо Пукки, отличился Александр Митрович из Сербии.

Для Португалии и Сербии турнир закончился, Израилю предстоит встреча с Македонией, а России — с Сан-Марино.