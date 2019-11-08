Промес вызван в сборную Голландии на матчи с Северной Ирландией и Эстонией

Сборная Голландии назвала футболистов, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией и Эстонией. В список попал бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс».

16 ноября голландцы на выезде сыграют с Северной Ирландией, а 19 ноября примут Эстонию.