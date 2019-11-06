Представлен официальный мяч Евро-2020

Представлен официальный матч чемпионата Европы-2020. Ему дано название Uniforia — оно составлено из слов «единство» (unity) и «эйфория» (euphoria). Дизайн мяча состоит из широких черных полос с размытыми краями в виде мазков кисти художника, что символизирует размытие границ как характерную особенность необычного формата турнира.

- При создании официального мяча мы всегда стремимся отразить в нем культуру места проведения турнира: чем живут люди, какой там дух улиц, — цитирует «РИА Новости» Анику Мари Кенно, дизайнера Adidas. — Мы решили, что у всех наших европейских больших городов есть потребность к объединению ради позитивных перемен в будущем. ЕВРО-2020 — одно из самых масштабных событий в спортивном мире и отличная возможность продемонстрировать силу единства и в очередной раз показать, что спорт объединяет людей, их идеи и творческий потенциал.

В рамках этого беспрецедентного по своему формату турнира Adidas хочет внести свой вклад в удивительный праздник футбола и спорта в целом, потому что спорт объединяет весь мир, — сказал вице-президент Adidas по бренд-маркетингу Флориан Альт. — Футбол — это игра для всех на свете, независимо от того, кто вы, откуда и где играете. Пока мы играем, мы вместе. Uniforia — символ именно этой идеи, вокруг которой мы все можем и должны объединиться.

Ранее стало известно, что гимн турнира напишет голландский диджей голландский Мартин Гаррикс.