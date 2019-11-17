Португалия вышла на Евро-2020, Сербия не смогла победить Украину

Сборная Португалии вышла в финальную стадию Евро-2020. В матче заключительного 8-го тура отборочного турнира португальцы взяли верх над Люксембургом. Капитан действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду забил 99-й мяч за национальную команду. По данному показателю он занимает второе место в истории футбола, уступая только иранцу Али Даеи (109).

В составе люксембуржцев на поле вышел хавбек «Уфы» Оливье Тилль.

В другой встрече Сербия сыграла вничью с Украиной, досрочно обеспечившей себе участие в финальной стадии чемпионата Европы — 2:2. За сербов 90 минут отыграл экс-защитник «Зенита», «Волги» и «Крыльев Советов» Милан Родич.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа B

Сербия — Украина — 2:2 (1:1)

Голы: Тадич, 9 — с пенальти (1:0). Яремчук, 32 (1:1). Митрович, 56 (2:1). Беседин, 90+3 (2:2).

Сербия: Райкович, Ник.Максимович, Коларов, Миленкович, Родич, Тадич, Нем.Максимович (Миливоевич, 76), Гудель, Ляич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82), Митрович.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Цыганков (Беседин, 77), Сидорчук, Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: Матвиенко, 8. Радоньич, 34. Коларов, 84.

Судья: Мэдден (Шотландия).

17 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».

Люксембург — Португалия — 0:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 39 (0:1). Криштиану Роналду, 86 (0:2).

Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Баррейро (Синани, 74), Родригеш, Янс, Герсон, Скендерович, Тюрпель (О.Тилль, 59), В.Тилль (Жоаким, 82), Девилль.

Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Данилу Перейра, Пиззи (Жоау Моутинью, 62), Бруну Фернандеш (Невеш, 90), Бернарду Силва, Андре Силва (Жота, 71).

Предупреждения: Девилль, 7. Шано, 16. Бернарду Силва, 71.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

17 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».