Португалия вышла на Евро-2020, Сербия не смогла победить Украину
Сборная Португалии вышла в финальную стадию Евро-2020. В матче заключительного 8-го тура отборочного турнира португальцы взяли верх над Люксембургом. Капитан действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду забил 99-й мяч за национальную команду. По данному показателю он занимает второе место в истории футбола, уступая только иранцу Али Даеи (109).
В составе люксембуржцев на поле вышел хавбек «Уфы» Оливье Тилль.
В другой встрече Сербия сыграла вничью с Украиной, досрочно обеспечившей себе участие в финальной стадии чемпионата Европы — 2:2. За сербов 90 минут отыграл экс-защитник «Зенита», «Волги» и «Крыльев Советов» Милан Родич.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа B
Сербия — Украина — 2:2 (1:1)
Голы: Тадич, 9 — с пенальти (1:0). Яремчук, 32 (1:1). Митрович, 56 (2:1). Беседин, 90+3 (2:2).
Сербия: Райкович, Ник.Максимович, Коларов, Миленкович, Родич, Тадич, Нем.Максимович (Миливоевич, 76), Гудель, Ляич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82), Митрович.
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Цыганков (Беседин, 77), Сидорчук, Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Ярмоленко, Яремчук.
Предупреждения: Матвиенко, 8. Радоньич, 34. Коларов, 84.
Судья: Мэдден (Шотландия).
17 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».
Люксембург — Португалия — 0:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 39 (0:1). Криштиану Роналду, 86 (0:2).
Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Баррейро (Синани, 74), Родригеш, Янс, Герсон, Скендерович, Тюрпель (О.Тилль, 59), В.Тилль (Жоаким, 82), Девилль.
Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Данилу Перейра, Пиззи (Жоау Моутинью, 62), Бруну Фернандеш (Невеш, 90), Бернарду Силва, Андре Силва (Жота, 71).
Предупреждения: Девилль, 7. Шано, 16. Бернарду Силва, 71.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
17 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».