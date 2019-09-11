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«По голу на каждого ребенка». Девушка Роналду показала, как дети радуются его покеру

10:42
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Девушка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своем Instagram опубликовала видео того, как она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (5:1). Португалец в этой игре сделал покер.

— Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый, — написала Родригес. — Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка.

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