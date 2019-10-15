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Оливье Жиру: «Я не узнал сборную Турции, которой мы проиграли на выезде»

11:39
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру расстроен ничьей с Турцией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Единственный гол французов забил Жиру, выйдя на замену.

— Нападающему важно забивать, когда он выходит на замену, — цитирует AFP Жиру. — Я хорошо реализовал угловой. Но этого было недостаточно. Мы провели хороший матч, были лучше соперника. Я даже не узнал турецкую команду, которой мы проиграли на выезде. У нас было много моментов, но не хватило реализации и везения. Мы сделали шаг вперед в любом случае. Осталось два очка. Закончим начатое в ноябре.

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