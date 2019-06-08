Нойер мастерски отработал в защите. Видео

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии переиграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.
Голкипер вышел из ворот и встретил соперника у углового флажка. Он сумел переиграть Ковалева и отдать мяч игрокам своей команды.
Manuel Neuer just ended this mans career 💀 pic.twitter.com/LRBAiye6Q5– Stu Holden (@stuholden) 8 июня 2019 г.
"Бавария" оценила действия своего вратаря.
– Либеро-Ману вернулся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Manu der Libero is back! 👀@Manuel_Neuer #MiaSanMia pic.twitter.com/azEeV3HYQa— FC Bayern München (@FCBayern) 8 июня 2019 г.
В матче идет второй тайм. Германия ведет после гола Лероя Сане.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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