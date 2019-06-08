Нойер мастерски отработал в защите. Видео

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии переиграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.

Голкипер вышел из ворот и встретил соперника у углового флажка. Он сумел переиграть Ковалева и отдать мяч игрокам своей команды.

Manuel Neuer just ended this mans career 💀 pic.twitter.com/LRBAiye6Q5 – Stu Holden (@stuholden) 8 июня 2019 г.

"Бавария" оценила действия своего вратаря.

– Либеро-Ману вернулся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В матче идет второй тайм. Германия ведет после гола Лероя Сане.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира