Морено недоволен поведением Федерации футбола Испании в ситуации с возвращением Луиса Энрике

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено покидает свой пост после возвращения в команду Луиса Энрике. Как сообщает Sport.es тренер разочарован и зол из-за случившегося.

Источник указывает, что специалист недоволен тем, что переговоры о возвращении Энрике проходили за его спиной, а его поставили перед фактом в последний момент. Он разочарован поведением президента Федерации Луиса Рубиалеса, самого Энрике, его многолетнего друга и коллеги, а также спортивного директора федерации, бывшего вратаря национальной команды Хосе Франсиско Молины.

Именно Молина сообщил ему сразу после матча с Румынией (5:0), что его заменит Энрике, причем сделал это при футболистах. После этого Морено не пошел на послематчевую пресс-конференцию.

49-летний Луис Энрике покинул национальную команду после болезни его дочери Ксаны. Она скончалась от рака в возрасте девяти лет. Сборная Испании ранее уже обеспечила себе выход в финальный турнир чемпионата Европы.