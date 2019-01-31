16:42 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Минспорта РФ обсуждает возможность дополнительного финансирования Евро-2020

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Министерство спорта РФ обсуждает  возможность выделения дополнительных средств на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минспорта Павла Новикова. 

- По финансированию мы сейчас продолжаем обсуждение некоторых вопросов с тем, чтобы все-таки получить дополнительные средства на проведение чемпионата Европы, - сказал Новиков. - Будем стараться с тем, чтобы те средства, о которых мы договорились и которые обоснованы, все-таки город получил, в том числе из федерального бюджета. Это в том числе будет касаться и временной инфраструктуры, которую мы сейчас завершаем и должны передать городу.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6064060

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