04:11 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Манчини считает, что Италия должна была забивать четвертый мяч в поединке с Грецией

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини - о матче со сборной Греции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Не думаю, что это была наша лучшая игра, - цитирует специалиста Football Italia. - Важно, что мы продолжили прогрессировать. Мы хорошо играли с первой минуты и правильно вели игру. Сейчас самое главное - почему мы не забили четвертый мяч? Нам нужно было оказывать на соперника более серьезное давление и реализовать некоторые из своих моментов. Мы рисковали пропустить, Греция могла пару раз поймать нас на контратаках.

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