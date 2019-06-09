Манчини считает, что Италия должна была забивать четвертый мяч в поединке с Грецией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини - о матче со сборной Греции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Не думаю, что это была наша лучшая игра, - цитирует специалиста Football Italia. - Важно, что мы продолжили прогрессировать. Мы хорошо играли с первой минуты и правильно вели игру. Сейчас самое главное - почему мы не забили четвертый мяч? Нам нужно было оказывать на соперника более серьезное давление и реализовать некоторые из своих моментов. Мы рисковали пропустить, Греция могла пару раз поймать нас на контратаках.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира