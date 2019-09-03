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Манчини не вызвал Кина и Дзаньоло в сборную Италии в качестве наказания

10:09
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил, почему не вызвал в команду Мойзе Кина и Николо Дзаньоло. Оба футболиста были наказаны, потому что опоздали в расположение молодежной команды в начале лета.

— У меня команда определилась, — цитирует Football Italia Манчини. — Если появятся интересные новые лица, мы их рассмотрим. Уверен, что Кин и Дзаньоло нам позднее еще пригодятся. Я не хотел бы их надолго отстранять в качестве наказания. Они еще молоды. Мы дали им прекрасный шанс, надеемся, что это поможет им двигаться вперед. Они должны научиться вести себя хорошо. Профессионалы всегда должны вести себя правильно. Сейчас у нас оптимальный набор игроков.

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