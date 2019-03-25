Ллорис проводит 110-й матч за сборную Франции. Больше - только у Десаи, Анри и Тюрама

Вратарь и капитан сборной Франции Юго Ллорис вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Исландии. Для голкипера эта игра стала 110-й за "трехцветных". По этому показателю он занимает четвертое место. Больше него сыграли только Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123) и Лилиан Тюрам (142).

Во всем мире Ллорис делит 261-е место с рядом футболистов. В следующей игре за сборную он сравняется с россиянином Игорем Акинфеевым.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира