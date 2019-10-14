Линекер поддержал Ивелина Попова

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер с уважением отозвался о поступке капитана сборной Болгарии Ивелина Попова. Хавбек «Ростова» обратился к фанатам команды с просьбой прекратить расистские оскорбления футболистов Англии в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Молодец. Это должно исходить от футболистов хозяев. Представьте человека, который думает, что чем-то лучше только из-за цвета кожи. Какое невежество», — написал Линекер в Twitter.

Трансляция матча Болгария — Англия