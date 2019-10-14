Арбитр Иван Бебек, судящий матч отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия, предупредил трибуны о возможной остановке встречи. Игра была временно прервана во время первого тайма. Диктор стадиона в Софии произнес: «Из-за расистского поведения во время игры арбитр предупредил, что ему, возможно, придется прервать матч».

Как сообщает Sky Sports, группа фанатов Болгарии скандировала «Эй, обезьяна» в адрес Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда. Выкрики услышал капитан англичан Харри Кейн, проинформировавший об этом судью.

Через некоторое время игра была продолжена, к первому тайму было добавлено шесть минут.

Англия открыла счет на 7-й минуте, а к 32-й повела уже 3:0.

Трансляция матча Болгария — Англия