Козмин Контра покинет пост главного тренера сборной Румынии

Козмин Контра подал в отставку с поста главного тренера сборной Румынии, с которой он работал с сентября 2017 года, сообщает Gazeta Sporturilor. Он сделал это после поражения в отборочном матче Евро-2020 против Испании (0:5).

43-летний экс-защитник «Милана» и «Атлетико» не смог добиться положительных результатов с командой. Выступавшая в группе F Румыния по итогам отборочного турнира Евро-2020 сумела опередить лишь Фарерские острова и Мальту, заняв четвертое место после Испании, Швеции и Норвегии. В трех последних матчах румыны набрали всего одно очко.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнир