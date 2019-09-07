Косово обыграло Чехию в отборе Евро-2020
В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Косово с минимальным счетом обыграла Чехию (2:1). У хозяев голами отметились нападающий Ведат Мурики и защитник Мергим Войвода. У чехов отличился форвард Патрик Шик.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа A
Косово — Чехия — 2:1 (1:1)
Голы: Шик, 16 (0:1). Муричи, 20 (1:1). Войвода, 67 (2:1).
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода, Целина, Халими (Раскай, 87), Воца, Рашани (В.Бериша, 51), Муричи, Жегрова (Муслия, 56).
Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Кадержабек, Боржил, Дарида, Янкто, Масопуст (Долежал, 80), Соучек, Крал (Хушбауэр, 72), Шик (Крменчик, 61).
Предупреждения: Муричи, 15. Челустка, 18. Масопуст, 77.
Судья: Маккели (Голландия).
7 сентября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».