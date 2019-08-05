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Концерты сильно повредили поле "Лужников"! Фото

Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ" Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ" Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ" Поле "Лужников" в конце февраля 2019 года. Фото "СЭ"
Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ"
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Поле БСА "Лужники" сильно повреждено после проведения четырех крупных концертов. "СЭ" публикует эксклюзивные фото газона.

31 мая на стадионе прошло выступление Bon Jovi, 15 июня – Muse, 21 июля – Metallica, 29 июля – Rammstein. В общей сложности концерты посетили почти 225 тысяч человек.

Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ"
Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ"

Ранее начальник отдела спортивных и зрелищных технологий АО "Лужники" Кирилл Кистерский сообщил "СЭ", что будет проведена реновация поля, в результате чего к середине сентября газон будет готов к футбольным матчам.

Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ"
Поле "Лужников" после четырех концертов. Фото "СЭ"

10 октября на БСА "Лужники" пройдет матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии. Помимо этого "Локомотив" рассматривает возможность проведения в Лужниках матчей группового этапа Лиги чемпионов, который стартует в середине сентября.

Поле "Лужников" в конце февраля 2019 года. Фото "СЭ"
Поле "Лужников" в конце февраля 2019 года. Фото "СЭ"

Стадион "Лужники" – крупнейший в России (вместимость – 81 000 зрителей). Арена открылась после масштабной реконструкции в ноябре 2017 года. На стадионе прошло семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года – в том числе игра открытия турнира и финал. (Юлия Яковлева, Илья Андреев)​

"Лужники" без матчей. Что происходит с главным стадионом страны

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