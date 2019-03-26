Компания, разработавшая одежду для Забиваки, экипировала талисман Евро-2020

Глава российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что дизайн одежды для талисмана турнира разрабатывала та же компания, которая экипировала талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваку. Маскот Евро-2020 человечек Скиллзи был представлен перед матчем отборочного турнира Голландия - Германия (2:3).

- Ни один оргкомитет не принимал участие в создании талисмана турнира. Он делался исключительно силами УЕФА, его разрабатывала южноафриканская компания, а одежду для талисмана разрабатывала английская компания, которая делала одежду для нашего Забиваки, - цитирует ТАСС Сорокина. - Талисман вполне симпатичный. В УЕФА уже третий чемпионат Европы подряд считают, что талисман должен быть обращен к людям, поэтому он несет человеческий образ, тогда как в ФИФА мы видели образ животных. Это разные подходы, но в целом вполне адекватно.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира