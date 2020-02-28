Кокорин настроен сыграть за сборную России на Евро-2020

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который будет доигрывать нынешний сезон на правах аренды в «Сочи», заявил, что нацелен вернуться в сборную России и попасть в состав на чемпионат Европы-2020.

— Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят, — цитирует Кокорина ТАСС. — Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы.

Сборная России сыграет на групповом этапе Евро-2020 с Бельгией, Финляндией и Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, третий — в Копенгагене.