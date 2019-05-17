Касорла впервые с 2015 года получил вызов в сборную Испании

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня).
34-летний хавбек последний раз выходил на поле в составе Испании осенью 2015 года в товарищеском матче с командой Англии (2:0).
Касорла на протяжении долгого времени мучался с травмами. С 2013 года хавбек перенес 10 операций и был близок к ампутации ноги.
В текущем сезоне Санти Касорла провел за "Вильярреал" 45 матчей, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.
⚠¡¡RECUERDA!! Estos son los convocados para los próximos partidos ante Islas Feroe y Suecia.#UnidosPorUnRETO– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 17 мая 2019 г.
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