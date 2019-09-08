Италия на выезде победила Финляндию, Греция не смогла обыграть Лихтенштейн

Сборная Греции не смогла обыграть у себя дома Лихтенштейн (1:1) в рамках матча группы J отборочного турнира Евро-2020. Полузащитник хозяев Георгиос Масурас открыл счет, однако за 5 минут до конца игры нападающий Деннис Саланович спас Лихтенштейн от поражения.

В другой встрече группы J сборная Италии на выезде обыграла Финляндию (2:1). У финов голом отметился форвард Теему Пукки, у гостей — нападающий Чиро Иммобиле и хавбек Жоржинью.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Греция — Лихтенштейн — 1:1 (1:0)

Голы: Масурас, 33 (1:0). Саланович, 85 (1:1).

Греция: Баркас, Папастатопулос, Манолас, Бакакис, Цимикас, Фетфатзидис (Павлидис, 68), Бухалакис (Зека, 62), Самарис, Кулурис, Масурас (Яннулис, 86), Врусай.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер (Хофер, 82), Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Визер, Губзер (Сейхан Йилдиз, 56), Саланович, Л.Майер (Брендле, 64).

Предупреждения: Масурас, 37. Л.Майер, 54. Зека, 87.

Судья: Харкам (Австрия).

8 сентября. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Финляндия — Италия — 1:2 (0:0)

Голы: Иммобиле, 59 (0:1). Пукки, 72 — с пенальти (1:1). Жоржинью, 79 — с пенальти (1:2).

Финляндия: Храдецки, Гранлунд (Сойри, 82), Араюри, Тойвио, С.Вяйсянен, Уронен, Лод, Камара, Шюллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75), Пукки.

Италия: Доннарумма, Иццо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8), Жоржинью, Сенси, Барелла, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76), Пеллегрини.

Предупреждения: Жоржинью, 21. Шюллер, 57. Доннарумма, 72. Араюри, 74. С.Вяйсянен, 79. Кауко, 90+3.

Судья: Мэдден (Шотландия).

8 сентября. Тампере. Стадион «Ratina (Tampere)».