Источник: Празднование "Года до старта Евро-2020" в Санкт-Петербурге будет стоить 15 миллионов рублей

Санкт-Петербург потратит на празднование года до старта чемпионата Европы-2020 потратят 15 миллионов рублей городского бюджета, информирует телеграмм-канал "Мутко против".

Сообщается, что по просьбе УЕФА 12 июня на Дворцовом мосту будет организовано лазерное шоу. Также накануне в городе состоится матч легенд футбола УЕФА и России. Игра пройдет в формате 5 на 5. Кто именно из футболистов примет участие в этой встрече, пока неизвестно.

По данным источника, 12 июня будет открыта продажа билетов на Евро.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа (как минимум два из них – с участием сборной России, если она пройдет отбор) и 1/4 финала. Также игры пройдут в Риме, Мюнхене, Баку, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго. Полуфиналы и финал примет Лондон.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира