Испания вырвала победу у Норвегии в отборе Евро-2020, Рамос забил победный гол

Сборная Испании обыграла Норвегию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 - 2:1. Победный мяч с пенальти провел капитан испанцев Серхио Рамос. Для него эта игра стала 162-й за национальную команду.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Испания - Норвегия - 2:1 (1:0)

Голы: Родриго, 16 (1:0). Кинг, 65 - с пенальти (1:1). Серхио Рамос, 71 - с пенальти (2:1).

Испания: де Хеа, Хесус Навас, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес, Жорди Альба, Парехо (Эрнандес, 76), Бускетс, Себальос (Каналес, 74), Родриго, Мората (Хайме Мата, 89), Асенсио.

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт, Айер, Алеесами, Эдегор (М.Эль-Юнусси, 56), Хенриксен, Сельнес, Йохансен (Камара, 77), Кинг, Т.Эль-Юнусси (Йонсен, 55).

Предупреждения: Айер, 35. Т.Эль-Юнусси, 51. Себальос, 53. Йохансен, 53. Иньиго Мартинес, 64. Йонсен, 74.

Судья: Трейманис (Латвия).

23 марта. Валенсия. Стадион "Месталья".

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