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Испания — Мальта: стали известны стартовые составы

21:17
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Сборные Испании и Мальты объявили стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Матч пройдет 15 ноября в Кадисе, Испания. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Сборная Испании: Пау Лопес, Альбиоль, Мората, Алькантара, Сарабия, Бернат, Рамос, Родри, Морено, Санти Касорла, Навас.

Сборная Мальты: Бонелло, Каруана, Агиус, Мбонг, Нвоко, Мускат, Велла, Пайбер, Корболан, Пизани, Мускат

Испания — Мальта

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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