Игрок «Динамо» отдал голевую передачу на Левандовски в матче против Латвии

Полузащитник «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьски отметился голевой передачей в матче отборочного турнира Евро-2020 с Латвией (3:0). На 9-й минуте игры 20-летний игрок покатил мяч на Роберта Левандовски, и тот забил ударом в упор.

В текущем сезоне Шиманьски провел на поле 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. 13 октября в матче отборочного турнира Евро-2020 поляки дома сыграют с Македонией.