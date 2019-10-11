Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Игрок «Динамо» отдал голевую передачу на Левандовски в матче против Латвии

10:35
Теги:

Полузащитник «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьски отметился голевой передачей в матче отборочного турнира Евро-2020 с Латвией (3:0). На 9-й минуте игры 20-летний игрок покатил мяч на Роберта Левандовски, и тот забил ударом в упор.

В текущем сезоне Шиманьски провел на поле 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. 13 октября в матче отборочного турнира Евро-2020 поляки дома сыграют с Македонией.

Латвия — Польша

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир