Хоакин Капаррос возглавил сборную Армении

Испанский специалист Хоакин Капаррос назначен главным тренером сборной Армении, сообщает сайт Федерации футбола Армении.

Соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до 30 ноября 2021 года. Последним местом работы Капарроса была испанская «Севилья», он исполнял обязанности главного тренера команды в концовке сезона-2018/19.

12 февраля этого года Федерация футбола Армении расторгла контракт с Абраамом Хашманяном, который был утвержден на должности главного тренера сборной Армении 7 ноября 2019 года. Армянский специалист не смог решить самую важную задачу — не вывел сборную Армении на Евро 2020, более того, при Хашманяне сборная потерпела самое крупное фиаско в истории современного армянского футбола. В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 1:9.