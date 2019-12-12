Готов ли Черчесов повторить слова про борьбу за титул чемпиона Европы?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» подчеркнул: выход из группы Евро-2020 — это первый шаг на пути к борьбе за титул чемпиона. В группе В россияне сыграют с Бельгией, Финляндией и Данией.

— Президент РФС Александр Дюков сказал, что цель сборной России на Евро-2020 — выйти из группы. Вы ранее выражали желание побороться за титул чемпиона Европы. Не слишком ли велика «вилка» между этими задачами? И готовы ли повторить свои слова после питерского матча с Бельгией?

— Да, готов. Чемпионат Европы — это большой турнир, на который все едут с намерением выиграть, а не проиграть. И то, что сказал Александр Валерьевич, не входит с моим высказыванием ни в какое противоречие. Потому что выход из группы — это первый шаг на пути к борьбе за титул.

Вы, журналисты, любите придираться к словам. Поэтому еще раз повторяю. Если ты попал на европейское первенство и скажешь: «Все, задача решена» — что это? Зачем тогда туда ехать? По-моему, это логичный ответ. Не мы одни, а все команды туда отправляются бороться за чемпионство. Понятно, что мы не фавориты, но это ни о чем не говорит.

— И Греция в 2004-м не была фаворитом, и Дания в 1992-м.

— Об этом речь и идет. Это большой турнир, где надо самим быть конкурентоспособными. А ситуация всегда подскажет.

— Можно ли сказать, что четвертьфинал ЧМ-2018 и досрочный выход в финальный турнир Евро-2020 укрепили менталитет команды, и он сейчас совершенно другой, чем был перед домашним ЧМ?

— Хуже все это точно не сделало. (Улыбается.) А укрепили или нет... Это два разных турнира. Во всяком случае, тот настрой и заряд, которые у нас были на чемпионате мира, мы плавно перенесли дальше — на отборочные игры. Не расплескали, хотя много было новых имен. На последний сбор вызвали 15 человек, которые вообще отсутствовали в заявке на ЧМ-2018, и восемь из них вышли на поле в Сан-Марино. Футболисты на этом сборе представляли сразу 14 клубов. Теперь мы должны протянуть эту ниточку до чемпионата Европы. И вообще, превратить такой менталитет в аксиому.

— Какой главный урок вы и сборная извлекли для себя на чемпионате мира, который должен помочь России на Евро-2020?

— То, что очень многое зависит, во-первых, от того, здоровы ли игроки — чтобы была возможность их подготовить. А во-вторых, от их готовности. Опыт чемпионата мира тут важен — подготовка получилась качественной, направление было выбрано правильное.

Неоценим и опыт самого турнира — скоротечного, на котором нельзя делать ошибок. Мы убедились, как скрупулезно нужно подходить к каждой игре — потому что у каждого соперника есть свои нюансы. А детали решают очень многое. Урок и в том, как проходят домашние турниры — тогда полностью, теперь частично. В том, какое значение имеет поддержка своих болельщиков. Ждем их на Евро! (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»