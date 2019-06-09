Гнабри заявил, что Белоруссия была непростым соперником для Германии

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри - о матче с командой Белоруссии (2:0) в отборочном турнире Евро-2020.

– Конечно, соперник был непростым. Создавали довольно-таки сложные моменты. Но тем не менее, мы этого ожидали. Нам было непросто в сегодняшнем матче, - цитирует Гнабри Tribuna.com. - Конечно, мы хотели забить еще. После второго нашего гола мы ожидали, что наше давление не ослабнет. Но после второго гола все продолжилось в обычном ритме.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира