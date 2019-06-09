04:34 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Гнабри заявил, что Белоруссия была непростым соперником для Германии

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Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри - о матче с командой Белоруссии (2:0) в отборочном турнире Евро-2020.

– Конечно, соперник был непростым. Создавали довольно-таки сложные моменты. Но тем не менее, мы этого ожидали. Нам было непросто в сегодняшнем матче, - цитирует Гнабри Tribuna.com. -  Конечно, мы хотели забить еще.  После второго нашего гола мы ожидали, что наше давление не ослабнет. Но после второго гола все продолжилось в обычном ритме.

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https://by.tribuna.com/football/1075298081.html

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