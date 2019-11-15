Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгром Черногории в отборочном турнире Евро-2020 со счетом 7:0.

— В прошлом у нас были проблемы с командами с более низким рейтингом, которые обороняются большими силами, — цитирует официальный сайт УЕФА Саутгейта. — Но у нас есть игроки, которые могут вскрывать подобную оборону.

Мы должны действовать правильно на обоих концах поля. Мы дали сопернику пару шансов, чего не должно быть. Нам есть еще над чем работать при игре без мяча. Но мы прогрессируем.

В первом тайме качество атаки было превосходным. Мы ожидали, что выиграем группу, но нам удалось уничтожить соперников и выиграть матчи, которые раньше были проблематичными для сборной Англии, когда команды уходили в глухую численную оборону.