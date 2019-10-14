Франция сыграла вничью с Турцией, Арнор Сигурдссон забил за Исландию

Сборная Франции сыграла вничью с Турцией в матче отборочного турнира Евро-2020 — 1:1. Единственный мяч в составе чемпионов мира провел форвард Оливье Жиру. Для него этот гол стал 37-м в составе национальной команды, по этому показателю Жиру отстает только от Мишеля Платини (41) и Тьерри Анри (51).

В другой встрече Исландия одолела Андорру — 2:0. Счет открыл полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. В стартовом составе вышел защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, которого во втором тайме заменил бывший футболист донского клуба Сверрир Ингасон.

Еще в одной встрече группы H Албания разгромила Молдавию — 4:0.

Ворота молдаван защищал экс-голкипер «Кубани» Алексей Кошелев. Также в игре приняли участие бывший нападающий «Химика» и «Томи» Евгений Сидоренко, экс-хавбек «Мордовии» Александр Суворов и выступавший за «Сибирь» и нальчикский «Спартак» Евгений Чеботару.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Франция — Турция — 1:1 (0:0)

Голы: Жиру, 76 (1:0). Каан Айхан, 82 (1:1).

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандез, Коман (Иконе, 87), Толиссо, Сиссоко, Гризманн, Матюиди (Лемар, 77), Бен Йеддер (Жиру, 72).

Турция: Гюнок, Зеки Челик (Каан Айхан, 53), Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Озан (Дженк, 81), Махмут Текдемир, Окай Йокушлу (Хакан Чалханоглу, 46), Ирфан Кахведжи, Бурак Йылмаз, Кенан Караман.

Предупреждения: Эрнандез, 49. Гризманн, 81. Дженк, 84. Ирфан Кахведжи, 87. Кенан Караман, 87.

Судья: Брих (Германия).

14 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Исландия — Андорра — 2:0 (1:0)

Голы: А.Сигурдссон, 38 (1:0). Сигтоурссон, 65 (2:0).

Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон, 73 (вратарь)

Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 68), Фьолусон, Скуласон, Бьяднасон (Халльфредссон, 70), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон, Финнбогасон (Бедварссон, 64).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра (Фернандес, 60), Ребес, Алаэс (С.Гомес, 87), В.Родригес, Мартинес (М.Гарсиа, 80).

Предупреждения: Пальссон, 80. Ребес, 90+4.

Судья: Богнар (Венгрия).

14 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Молдавия — Албания — 0:4 (0:3)

Голы: Чикалеши, 22 (0:1). Баре, 34 (0:2). Траши, 40 (0:3). Манай, 90 (0:4).

Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Мудрак (Разгонюк, 31), Препелицэ, Суворов (Бойчук, 60), Чеботару, Ионицэ, Антон, Сидоренко (Санду, 80).

Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли (Кумбулла, 89), Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Чикалеши (О.Роши, 76), Манай.

Предупреждения: Мудрак, 29. Граур, 38. Баре, 46. Чикалеши, 57. Чеботару, 58. Рябчук, 62. Препелицэ, 81. Гьясула, 82.

Судья: Кавана (Англия).

14 октября. Кишинев. Стадион Зимбру.

Трансляция матча Франция — Турнция