Федерация футбола Люксембурга обжалует участие Мораеса в матче с Украиной

Федерация футбола Люксембурга опротестует участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в матче отборочного турнира Евро-2020 Люксембург - Украина (1:2). Об этом заявил президент Федерации Поль Филипп. Ранее сообщалось, что из-за нарушений правил натурализации украинской команде могут засчитать два поражения.

- Протест (по делу Мораеса - прим. "СЭ") будет направлен во вторник на протяжении дня, - цитирует президента федерации RTL.

По правилам ФИФА, футболист может выступать за национальную команду, если он родился на территории государства, если там родились его родители (или их родители), и если он прожил в стране пять лет без перерыва. Мораес прожил на территории Украины четыре года и восемь месяцев - в период с февраля по июнь 2017-го года форвард находился в аренде в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Если это будет признано нарушением, максимально строгое наказание - присуждение поражений в матчах, в которых Мораес принял участие, - это две игры отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. В ноябре 2016-го так уже была наказана сборная Боливии из-за неправильной натурализации Нельсона Кабреры. Ранее в федерации футбола Украины заявили, что натурализация была осуществлена по правилам.

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