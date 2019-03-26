СМИ: Украине могут присудить поражения в матчах с Португалией и Люксембургом за нарушение регламента ФИФА

Украинская футбольная федерация нарушила правила при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса, информирует Maisfutebol. Таким образом, сборной Украине могут присудить поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

По правилам ФИФА, футболист может выступать за национальную команду если он родился на территории государства, если там родились его родители (или их родители), и если он прожил в стране пять лет без перерыва. Мораес прожил на Украине четыре года и восемь месяцев - в период с февраля по июнь 2017-го года форвард находился в аренде в китайском "Тяньдзинь Цюаньдзянь", то есть, он прервал свое пребывание в стране.



Максимально строгое наказание за данное нарушение - присуждение поражений в матчах, в которых Мораес принял участие, - это две игры отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

В ноябре 2016-го так уже была наказана сборная Боливии из-за неправильной натурализации Нельсона Кабреры.