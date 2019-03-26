Федерация футбола Украины: "Мы уверены, что Мораес получил гражданство должным образом"

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с получением украинского гражданства форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом. Ранее сообщалось, что сборной Украины могут присудить поражения в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) из-за нарушения правил натурализации игроков.

- У нас есть абсолютно четкое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение пяти лет, - цитирует функционера "Футбол 24". - Есть Закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и Налоговый кодекс, который требует 183 дней для определения резидентства. Если мы берем даже больший срок, 183 дней, то норма соблюдена. Он в аренде был не более четырех месяцев. То есть все сроки соблюдены. Позиция Федерации заключается в том, что у нас нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством, и нет сомнений в его постоянном пятилетнем проживании на территории Украины.

По правилам ФИФА, футболист может выступать за национальную команду если он родился на территории государства, если там родились его родители (или их родители), и если он прожил в стране пять лет без перерыва. Мораес прожил на Украине четыре года и восемь месяцев - в период с февраля по июнь 2017-го года форвард находился в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Максимально строгое наказание за такие нарушения - присуждение поражений в матчах, в которых Мораес принял участие, - это две игры отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. В ноябре 2016-го так уже была наказана сборная Боливии из-за неправильной натурализации Нельсона Кабреры.

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