Нападающий сборной Швеции Эмиль Форсберг рассказал об инциденте во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Румынией (2:0). Игра приостанавливалась из-за расистских оскорблений со стороны румынских фанатов в адрес форварда шведов Александера Исака.

— Это очень прискорбно, — цитирует Expressen Форсберга. — Что сказать? Такого не должно быть. Это очень грустно. Я поддержал Исака, дал ему понять, что это — не нормально. Он сказал, что достаточно силен и справится.

— Что именно сделали болельщики?

— Я на самом деле не слышал. Но думаю, что это было слишком. Такие вещи вне всякого понимания. Я не могу понять, как это может прийти в голову.