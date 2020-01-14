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Единственный домашний матч перед Евро-2020 сборная России проведет в Москве

15:48
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Тренерский штаб национальной сборной России определился с планом подготовки к Чемпионату Европы 2020 года, сообщает официальный сайт РФС.

У команды Станислава Черчесова запланированы четыре товарищеских матча. Только одна из этих игр пройдет в Россиия — 6 июня команда в Москве встретится с Сербией.

Все остальные встречи российской команды состоятся в других странах. 28 марта Россия сыграет в гостях против Швеции 31 марта — в гостях против Молдавии. 2 июня у сборной России в Варшаве запланирован контрольный матч с национальной командой Польши.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/211239

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