Единственный домашний матч перед Евро-2020 сборная России проведет в Москве

Тренерский штаб национальной сборной России определился с планом подготовки к Чемпионату Европы 2020 года, сообщает официальный сайт РФС.

У команды Станислава Черчесова запланированы четыре товарищеских матча. Только одна из этих игр пройдет в Россиия — 6 июня команда в Москве встретится с Сербией.

Все остальные встречи российской команды состоятся в других странах. 28 марта Россия сыграет в гостях против Швеции 31 марта — в гостях против Молдавии. 2 июня у сборной России в Варшаве запланирован контрольный матч с национальной командой Польши.