Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Джошуа Киммих: «Не понял процесса жеребьевки»

12:07
Теги:

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Немцы попали в одну группу с Францией и Португалией.

— Честно говоря, я не очень понимаю процесс жеребьевки, — цитирует L'Equipe Киммих. — Как в одной группе могут оказаться два последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы. Нам очень интересно, почему мы прикладывали столько усилий, чтобы завершить отборочный турнир на вершине в своей группе. В итоге оказались в сверхсильной группе. Борьба обещает быть захватывающей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир