Джошуа Киммих: «Не понял процесса жеребьевки»

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Немцы попали в одну группу с Францией и Португалией.

— Честно говоря, я не очень понимаю процесс жеребьевки, — цитирует L'Equipe Киммих. — Как в одной группе могут оказаться два последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы. Нам очень интересно, почему мы прикладывали столько усилий, чтобы завершить отборочный турнир на вершине в своей группе. В итоге оказались в сверхсильной группе. Борьба обещает быть захватывающей.