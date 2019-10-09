Дэвид Маршалл: «Россия будет доминировать, мы должны противостоять»

Вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл прокомментировал подготовку к отборочному матчу Евро-2020 с командой России.

— Насколько важно для вас набрать форму и набрать уверенность?

— Да, это самый важный момент. Мы стараемся занять самое высокое место в группе. Кроме того, ноябрьские матчи должны ответить на вопрос что мы за команда.

— Последнее время защитники сборной показывают невысокий класс.

— Действительно, у нас есть определенные проблемы в защите. Тяжело, когда команда не побеждает. Будем надеяться, что мы сумеем наладить нашу игру и приобретем хорошую форму к матчам Лиги Наций.

— В последних матча у вас было много работы. А завтра что ждете?

— Россия — довольно сильная команда. Они будут стараться доминировать по ходу матча. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этому противостоять.

— Насколько важно достигнуть положительного результата?

— Естественно, эти четыре игры будут иметь значение в плане приобретения уверенности себе. Наша задача — подготовиться к марту, к плей-офф Лиги Наций.

— Шотландия — молодая сборная. Как вы, как опытный игрок, можете помочь молодежи?

— Да, действительно, сборная достаточно молодая. Но если посмотреть на клубы, где они играют, то у них уже достаточно опыта. Мы, конечно, постараемся помочь нашим партнерам чем можем. (Александр Рогулев)