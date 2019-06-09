Дешам считает, что в игре сборной Франции с Турцией нет положительных моментов.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - о матче с командой Турции (0:2) в отборочном турнире Евро-2020.

- Когда команда так играет, из матча нельзя извлечь ничего позитивного, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы не сыграли так, как должны были против команды, которая играла в свой футбол. Это футбол топ-уровня вне зависимости от того, чемпион мира ты или нет.

Эта победа стала третьей для Турции в трех матчах. Турки вышли единолично на первое место в группе Н.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира