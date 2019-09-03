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Далич объяснил, почему Ракитич не вызван в сборную Хорватии

08:52
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не был приглашен на матчи отборочного цикла Евро-2020 со Словакией и Азербайджаном. По его словам, футболист больше думал о своем будущем в клубе.

— Ракитич не мог разрешить ситуацию в клубе, и мы подумали, что он не вполне готов, не до конца сосредоточен, чтобы приносить максимальную пользу сборной, — цитирует A Bola Далича. — Поэтому его нет. Мы уже играли против Уэльса без Ракитича и в итоге одержали победу. У нас есть Влашич и Брекало, которым хватает мастерства, амбиций и желания. Если Ракитич недоволен, я решу эту проблему.

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