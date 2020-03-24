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Бышовец объяснил, чем плох перенос чемпионата Европы для Дзюбы

04:08
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о переносе чемпионата Европы на следующий год. Он предположил, как это отразится на сборной России.

— Сложно однозначно ответить на этот вопрос, — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд». — Для многих игроков проблема заключается в... прибавлении в весе, а говорить нужно о прибавлении в качестве. Для Дзюбы как раз это проблема веса.

Мне кажется, за предстоящий год если и произойдут в нашей сборной изменения, то они будут носить минимальный характер. Костяк сохранится и будет наигрываться в календарных матчах. Лига наций, на мой взгляд, хорошая возможность произвести какие-то изменения, которые будут необходимы.

Шансы Сафонова и Максименко? Вратари они способные, бесспорно. Вся проблема — в росте и стабильности. Спады случаются у всех. Я вспоминаю, что даже у великого Льва Ивановича Яшина бывали неудачные матчи. Для вратарей важно, чтобы в допущенных ошибках видеть только ошибку, а не начинать искать в них собственную неполноценность.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/home/chitajte-v-svezhem-nomere/anatolij-byshovets-zenitu-nuzhno-vovremya-perestroitsya-chtoby-ne-povtorit-oshibok-tsska

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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