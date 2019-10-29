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Болгария сыграет с Чехией при пустых трибунах в наказание за расизм

18:06
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Сборная Болгарии проведет матч отборочного турнира Евро-2020 против командой Чехии при пустых трибунах, сообщает официальный сайт УЕФА. Команда наказана за проявления расизма и другие нарушения в матче со сборной Англии (0:6).

Кроме того, домашний стадион команды дисквалифицирован еще на один матч условно с испытательным сроком в два года. Также в вину болгарам ставится бросание посторонних объектов на поле, свист во время гимна Англии и показ повторов на большом экране.

Напомним, во время матча английские игроки жаловались на проявления расизма. Также федерация футбола Болгарии оштрафована на 85 тысяч евро, а на следующих двух матчах команды будет размещен баннер с надписью «нет расизму». Кроме того, за неподобающее поведение болельщиков во время гимна Болгарии, футбольная ассоциация Англии оштрафована на пять тысяч евро.

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